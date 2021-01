Biden scommette fino a 5.000 miliardi di dollari sulla transizione green (di M. Forti)

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (di M.) “Bentornata, America”. Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, aveva commentato così in un tweet l’elezione di Josephalla presidenza degli Stati uniti. E non avrebbe potuto riassumere meglio il sentimento globale: pochiscena mondiale rimpiangeranno un presidente imprevedibile, egocentrico, prepotente e inaffidabile come Donald Trump. “L’America è tornata” ha detto e ripetuto il neoeletto Joe, che ha accumulato una pluridecennale esperienza in politica estera e promette di usarla per ridare credibilità agli Stati unitiscena mondiale. E se c’è un terreno su cui potrebbe segnare una svolta è la politica del clima. Uno dei primi gesti annunciati dal presidente Joesarà quello di rientrare formalmente negli Accordi di Parigi del 2015: magari ...