A Firenze aperte le adesioni al ‘Patto per la lettura’

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) FIRENZE – Il ‘Patto per la lettura’ atterra anche a Firenze. Il documento, adottato da una delibera dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, nasce “per promuovere la lettura come diritto fondamentale di tutti”, si spiega dal Comune che ha aperto le adesioni. Grazie a questa ‘alleanza‘ tra gli operatori locali della filiera del libro verranno sostenute le biblioteche e le rassegne letterarie. Saranno inoltre rafforzati il servizio ‘bibliobus‘ e gli scambi dei volumi nei luoghi sociali, così come l’aiuto ai più fragili per l’accesso ai libri e la programmazione di attività per bambini anche nelle scuole.