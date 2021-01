Un Posto al Sole, anticipazioni: Angela lascia la soap? (Di martedì 19 gennaio 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 gennaio. Angela, probabilmente dopo un’offerta di lavoro, potrebbe trasferirsi per qualche mese a Venezia. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole dal 25 al 29 gennaio. In queste puntate vediamo di nuovo protagonisti la coppia composta da Angela e Franco. Leggi su 2anews (Di martedì 19 gennaio 2021) Unaldal 25 al 29 gennaio., probabilmente dopo un’offerta di lavoro, potrebbe trasferirsi per qualche mese a Venezia. Arrivano le ultimedella trama delle puntate di Unaldal 25 al 29 gennaio. In queste puntate vediamo di nuovo protagonisti la coppia composta dae Franco.

h2s0o011 : La gatta sta girando tutta la casa e il giardino per trovare un posto al sole per sonnecchiare ma pare non le vada… - leone_sabino : @MdGOfficial #MinaSettembre Sembrava di vedere una puntata di 'capri' o un posto al sole trasposizione terribile a… - P7eri : RT @sottaeona: se i bangtan fossero i protagonisti di un posto al sole - sottaeona : RT @sottaeona: se i bangtan fossero i protagonisti di un posto al sole - givemekookie7 : RT @sottaeona: se i bangtan fossero i protagonisti di un posto al sole -