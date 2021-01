Unisannio | un secolo di economia italo-americana | dibattito in streaming sul libro di Valentina Sgro

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “A Century of Italian American Economics. The American Chamber of Commerce in Italy” è il titolo del saggio diche sarà presentato venerdì 22 gennaio, alle ore 16, all’Università del Sannio e trasmesso in direttasul canale Youtube https://www.youtube.com/watch?v=3r1E586UWAG. Insieme con l’autrice ne discuteranno Dominik Salvatore, Università degli Studi del Sannio Fordham University; John Mc Combie, University of Cambridge; Franco Amatori, Università Bocconi; Amedeo Lepore, Università degli Studi della Campania; e Alexandra de Luise Queens College, CUNY. Ilmoderato da Alfonso Ruffo, direttore del Denaro, sarà introdotto da Vittoria Ferrandino, Università del Sannio (dopo i saluti di Gerardo Canfora, Rettore dell’Università del Sannio; Massimo Squillante, Direttore del Dipartimento ...