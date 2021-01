Procida è la Capitale italiana della cultura per il 2022 (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’isola di Procida è stata scelta come Capitale italiana per la cultura per il 2022. L’annuncio è arrivato direttamente dal ministro dei Beni e delle Attività culturali e il Turismo, Dario Franceschini. Procida ha superato Cerveteri, Ancona, Bari, L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania e Volterra e riceverà un milione di euro. Di seguito il commento di Franceschini. Procida ci accompagnerà nell’anno della ripartenza, è un segnale per guardare al futuro. È stato un anno complicato e stiamo cercando di sostenere le attività culturali e turistiche. Nel 2022 saremo tornati alla normalità e cultura e turismo torneranno importanti come prima della ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’isola diè stata scelta comeper laper il. L’annuncio è arrivato direttamente dal ministro dei Beni e delle Attivitàli e il Turismo, Dario Franceschini.ha superato Cerveteri, Ancona, Bari, L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania e Volterra e riceverà un milione di euro. Di seguito il commento di Franceschini.ci accompagnerà nell’annoripartenza, è un segnale per guardare al futuro. È stato un anno complicato e stiamo cercando di sostenere le attivitàli e turistiche. Nelsaremo tornati alla normalità ee turismo torneranno importanti come prima...

dariofrance : La Capitale italiana della cultura 2022 è la città di #Procida ! #CIDC2022 - fanpage : Un grandissimo riconoscimento per l'Isola #Procida di ? - TgLa7 : Capitale italiana cultura 2022 e' Procida. Scelta tra 10 candidature - PetrazzuoloF : RT @amendolaenzo: Grandissima gioia. #Procida è la capitale italiana ???? della cultura 2022. Un'enorme opportunità per l'isola e per la Camp… - FinestreArte : Sarà Procida la Capitale Italiana della Cultura 2022. La nomina è stata comunicata stamani dal ministro dei beni cu… -