Prada Cup, American Magic salta le prossime regate! Barca sfondata. Hutchinson: “Rischiavo l’ammutinamento” (Di lunedì 18 gennaio 2021) American Magic non prenderà parte al secondo round robin della Prada Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’imBarcazione statunitense ha riportato grandissimi danni in seguito alla scuffiata di ieri, l’errore in virata al gate 5 durante la regata con Luna Rossa ha fatto capovolgere la Barca a stelle e strisce, generando uno squarcio importante nello scafo e la perdita di diversi strumenti tecnologici. Praticamente impossibile tornare in acqua nel weekend del 22-24 gennaio, l’appuntamento è direttamente per la semifinale contro Luna Rossa o Ineos Uk in programma dal 29 gennaio al 2 febbraio (al meglio delle sette regate, accede all’atto conclusivo chi ne conquista quattro). A parlarne chiaramente è stato Terry ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021)non prenderà parte al secondo round robin dellaCup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’imzione statunitense ha riportato grandissimi danni in seguito alla scuffiata di ieri, l’errore in virata al gate 5 durante la regata con Luna Rossa ha fatto capovolgere laa stelle e strisce, generando uno squarcio importante nello scafo e la perdita di diversi strumenti tecnologici. Praticamente impossibile tornare in acqua nel weekend del 22-24 gennaio, l’appuntamento è direttamente per la semifinale contro Luna Rossa o Ineos Uk in programma dal 29 gennaio al 2 febbraio (al meglio delle sette regate, accede all’atto conclusivo chi ne conquista quattro). A parlarne chiaramente è stato Terry ...

Corriere : Riscatto Luna Rossa: vince la seconda regata contro American Magic. Conquistato il primo punto - ycportorotondo : Seguite il Team Luna Rossa Prada Pirelli nella sfida per la 36esima America's Cup su Rai2 alle ore 3 del mattino e… - infoitsport : Prada Cup, programma prossime regate: date, orari, tv, streaming 22-24 gennaio - infoitsport : Prada Cup, American Magic verso il forfait per le prossime regate. Patriot danneggiata, si punta alle semifinali - OA_Sport : #PradaCup Luna Rossa solida col vento leggero, serve uno step in avanti con brezza sostenuta per chiudere il cerchi… -