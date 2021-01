La miseria di Trump svelata da «Gloria» (Di martedì 19 gennaio 2021) Più volte la musica ha accompagnato le grandi manifestazioni di massa che si sono svolte a Washington sulla spianata del Lincoln Memorial, tra l’obelisco dedicato a George Washington, i prati che costeggiano lo specchio d’acqua della Reflecting Pool, le arterie della Pennsylvania e della Constitution Avenue, la scalinata che porta verso il Campidoglio. L’EPISODIO più significativo rimane quello della Marcia per i diritti civili del 28 agosto 1963, una giornata scandita da uno storico discorso di Martin Luther King e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 19 gennaio 2021) Più volte la musica ha accompagnato le grandi manifestazioni di massa che si sono svolte a Washington sulla spianata del Lincoln Memorial, tra l’obelisco dedicato a George Washington, i prati che costeggiano lo specchio d’acqua della Reflecting Pool, le arterie della Pennsylvania e della Constitution Avenue, la scalinata che porta verso il Campidoglio. L’EPISODIO più significativo rimane quello della Marcia per i diritti civili del 28 agosto 1963, una giornata scandita da uno storico discorso di Martin Luther King e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

JackTel91780027 : La miseria umana di questa coppia è indescrivibile - LucianoSetti1 : @POPOLOdiTWlTTER Non abbiamo scampo. Ne sono certo. Con idee e personaggi simili non sivva da nessuna parte se non… - kavurzio : ::: Raccomando vivamente ::: Un #amarcord di gaffe di #Trump, molte delle quali saranno sfuggite a chi vive in Ita… - Frances07529588 : @GeorgePapa19 altri 4 anni di dem faranno cambiare idea anche agli indecisi . Un altro po' di povertà e miseria e vorranno Trump - DaniMattioliGS : RT @minomazz: Trump include Cuba nella lista degli Stati sponsor del terrorismo (???!!??), un modo per complicare il riavvicinamento promes… -