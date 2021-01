Ecco il nuovo DPCM, durerà sino al 5 marzo: tutte le misure e le restrizioni (Di sabato 16 gennaio 2021) Il nuovo DPCM è pronto. Dopo la discussione in Consiglio dei ministri avvenuta nella tarda serata di ieri, le misure che varranno dal 16 gennaio sino al 5 marzo sono state varate. E sono misure che richiedono un ulteriore sforzo a milioni di italiani perché sono poche le attività che potranno riprendere senza problemi. Di seguito le misure. DIVISIONE A COLORI – L’Italia continuerà ad essere divisa a colori, ma con l’aggiunta della zona bianca: dunque bianca, gialla, arancione e rossa. Ma i parametri sono diventati più stringenti, per evitare di finire nelle aree con più restrizioni il rischio deve essere basso. Nella zona bianca, che si raggiunge solamente con un numero di casi molto esiguo, rimangono in vigore solamente il divieto di assembramento, ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilè pronto. Dopo la discussione in Consiglio dei ministri avvenuta nella tarda serata di ieri, leche varranno dal 16 gennaioal 5sono state varate. E sonoche richiedono un ulteriore sforzo a milioni di italiani perché sono poche le attività che potranno riprendere senza problemi. Di seguito le. DIVISIONE A COLORI – L’Italia continuerà ad essere divisa a colori, ma con l’aggiunta della zona bianca: dunque bianca, gialla, arancione e rossa. Ma i parametri sono diventati più stringenti, per evitare di finire nelle aree con piùil rischio deve essere basso. Nella zona bianca, che si raggiunge solamente con un numero di casi molto esiguo, rimangono in vigore solamente il divieto di assembramento, ...

