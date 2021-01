Droga: Cassazione annulla la condanna all'ex Juve Padovano (Di venerdì 15 gennaio 2021) TORINO, 15 GEN - E' stata annullata dalla Cassazione la condanna a sei anni e otto mesi che era stata inflitta a Torino per reati di Droga a Michele Padovano, ex calciatore della Juventus e della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 15 gennaio 2021) TORINO, 15 GEN - E' statata dallalaa sei anni e otto mesi che era stata inflitta a Torino per reati dia Michele, ex calciatore dellantus e della ...

La Cassazione annulla la condanna per droga all'ex juventino Padovano

E' stata annullata dalla Cassazione la condanna a sei anni e otto mesi che era stata inflitta a Torino per reati di droga a Michele Padovano, ex calciatore della Juve, in campo anche nella finale vitt ...

