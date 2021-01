Campagna d'odio contro Silvia Romano, chiesta l'archiviazione: "Insulti, non minacce" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milano, 15 gennaio 2021 - Non sono state minacce ma ingiurie e Insulti quelli via social che hanno bersagliato Silvia Romano , la giovane cooperante rapita in Kenya nel novembre 2018 e liberata in ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milano, 15 gennaio 2021 - Non sono statema ingiurie equelli via social che hanno bersagliato, la giovane cooperante rapita in Kenya nel novembre 2018 e liberata in ...

Milano, 15 gennaio 2021 - Non sono state minacce ma ingiurie e insulti quelli via social che hanno bersagliato Silvia Romano, la giovane cooperante rapita in Kenya nel novembre 2018 e liberata in Soma ...

