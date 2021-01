Video l’Eredità 10 gennaio 2021: Sarah Lusenti (Di domenica 10 gennaio 2021) l’Eredità di domenica 10 gennaio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Sarah Lusenti di Roma. Sarah Lusenti è originaria di Marostica (VI), ma vive a Roma da quando era piccola e lavora presso il World Food Programme delle Nazioni Unite. E’ fidanzata con Piermaria. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta, dopo qualche dimezzamento, valeva 22.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 10 gennaio 2021)di domenica 10. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èdi Roma.è originaria di Marostica (VI), ma vive a Roma da quando era piccola e lavora presso il World Food Programme delle Nazioni Unite. E’ fidanzata con Piermaria. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta, dopo qualche dimezzamento, valeva 22.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera ...

