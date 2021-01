Una frana abbatte un hotel a Bolzano. La struttura era chiusa per Covid: non ci sono vittime (video) (Di martedì 5 gennaio 2021) Una frana si è abbattuta sull’hotel Eberle di Bolzano intorno alle 15, distruggendolo in parte. La struttura era chiuso a causa dell’emergenza coronavirus. Sull’hotel Eberle, l’albergo della zona di Sant’Osvaldo, sopra Bolzano, si è abbattuto un costone roccioso franato. Tutta la zona è delimitata e monitorata, perché non si esclude che dal costone possano staccarsi altri pezzi di roccia. Molto vicino al punto dove è avvenuta la frana sull’hotel Eberle, l’albergo della zona di Sant’Osvaldo, sopra Bolzano e costruito proprio ai piedi della montagna, passa la famosa passeggiata di Sant’Osvaldo. La paura, spiegano i soccorritori, era che qualcuno potesse essere rimasto coinvolto nel crollo. Sul posto anche i geologi che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021) Unasi è abbattuta sull’Eberle diintorno alle 15, distruggendolo in parte. Laera chiuso a causa dell’emergenza coronavirus. Sull’Eberle, l’albergo della zona di Sant’Osvaldo, sopra, si è abbattuto un costone rocciosoto. Tutta la zona è delimitata e monitorata, perché non si esclude che dal costone possano staccarsi altri pezzi di roccia. Molto vicino al punto dove è avvenuta lasull’Eberle, l’albergo della zona di Sant’Osvaldo, soprae costruito proprio ai piedi della montagna, passa la famosa passeggiata di Sant’Osvaldo. La paura, spiegano i soccorritori, era che qualcuno potesse essere rimasto coinvolto nel crollo. Sul posto anche i geologi che ...

