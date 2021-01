(Di martedì 5 gennaio 2021)- Roberto Calenda ,italiano di, ha parlato del suo assistito a Radio Marte, dopo la multa che ilha rifilato al ragazzo per aver violato le misure anti-covid: "...

sportli26181512 : Osimhen, l'agente: 'Victor ha chiesto scusa al #Napoli, è un uomo vero': Roberto Calenda: 'Ha 22 anni, si è preso l… - infoitsport : Napoli, l'agente di Osimhen: 'Ingenuità, ma non è andato a Ibiza!' - Sportmediaset - napolista : L’agente di #Osimhen: «Multa? Ha sbagliato, chiesto scusa. Direi di chiuderla qua» Roberto Calenda a Radio Marte: “… - RaffaeleDeSa : L'agente di #Osimhen: “Victor è un ragazzo serio, si è assunto le sue colpe. Le condizioni della spalla sono partic… - ilnapolionline : Osimhen, l'agente: 'Ha dimostrato di essere serio ed onesto. Basta così' - -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen agente

Non vedeva i suoi familiari da mesi e quando è tornato a casa, dopo così tanto tempo, gli hanno organizzato una festa a sorpresa per il suo compleanno. È triste per quanto accaduto e arrabbiato perché ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen ...