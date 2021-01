Calciomercato – L’Inter cerca squadra per Pinamonti: tanti i sondaggi (Di martedì 5 gennaio 2021) Inter in cerca di una sistemazione per Pinamonti Nel corso di questo Calciomercato di gennaio L’Inter è alla ricerca di una squadra a cui girare Pinamonti, almeno fino al termine della stagione. Diverse le squadre che hanno chiesto informazioni su di lui, senza però al momento, andare oltre. “Negli ultimi giorni Raiola è stato sondato da diversi club, tra questi anche il Benevento, l’Eintracht Francoforte e il Bologna. Complicato al momento che si possa concretizzare uno scambio con il Parma (Gervinho a Milano) o l’Udinese (per Lasagna)”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Inter indi una sistemazione perNel corso di questodi gennaioè alla ridi unaa cui girare, almeno fino al termine della stagione. Diverse le squadre che hanno chiesto informazioni su di lui, senza però al momento, andare oltre. “Negli ultimi giorni Raiola è stato sondato da diversi club, tra questi anche il Benevento, l’Eintracht Francoforte e il Bologna. Complicato al momento che si possa concretizzare uno scambio con il Parma (Gervinho a Milano) o l’Udinese (per Lasagna)”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene da intermagazine.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, nessuna offerta ufficiale per Eriksen Ajax e Wolves parlano con l'entourage del danese… - Glongari : #Inter per la ricerca del nuovo portiere al momento nessun candidato trova tanti riscontri quanti #Musso, che resta… - Gazzetta_it : #Nainggolan lascia l' #Inter: torna al #Cagliari in prestito secco - fcin1908it : Inter, chiamata a sorpresa all'ag di Eriksen: 'L'affare avrebbe sicuramente del suggestivo' -… - diegocecati : RT @Vatenerazzurro1: ?? Continuo viavai di procuratori nella sede dell'Inter: l'obiettivo è la quarta punta, giro d'orizzonte di #Marotta ed… -

