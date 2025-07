Dopo oltre 20 anni di latitanza arrestato e estradato in Italia boss albanese | sconterà 25 anni di carcere

È atterrato nelle scorse ore all'aeroporto di Fiumicino, proveniente da Tirana, il 56enne cittadino albanese condannato in via definitiva a 25 anni di carcere per gravi reati legati alla criminalità organizzata. L'uomo, a lungo ricercato dalle autorità italiane, era riuscito a far perdere le proprie tracce per oltre due decenni, simulando la propria morte e .

Traffico di eroina e sequestro di persona: latitane da oltre 20 anni finisce in carcere - L'uomo, cittadino albanese di 56 anni, deve scontare 25 anni di reclusione per traffico di stupefacenti messo in piedi a Salerno e sequestro di persona

Latitante Albanese Arrestato: Un Colpo Duro al Crimine Organizzato Internazionale - Un cittadino albanese di 56 anni, latitante da anni, è stato arrestato all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, a Roma.