Trieste rubata la pipa dalla statua di Umberto Saba dal 2004 è successo sei volte

I vandali se la sono presa, ancora un volta, con Umberto Saba. La statua dello scrittore che dal 2004 veglia l’angolo di via Dante a Trieste è stata vandalizzata per l’ennesima volta. Come è già successo in passato, alla scultura è stata portata via la pipa, tranciata a forza dopo che era stata assicurata da una barra in metallo a seguito dell’ultimo furto avvenuto alla fine del 2024. La saldatura rinforzata non è bastata ad impedire che la pipa venisse portata via di nuovo. La statua di Umberto Saba realizzata da Nino Spagnoli. La statua dello scrittore triestino, morto nel 1957 a Gorizia, è stata realizzata dallo scultore Nino Spagnoli, che si è ispirato a una fotografia di Federico Pantellani, che immortalò Saba a passeggio per la sua Trieste innevata un giorno del 1946. 🔗 Leggi su Open.online