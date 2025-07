Carolina Benvenga e Ciro dei The Jackal fuori insime nel video della Mosca Loca

È online il video comico con protagonista Carolina Benvenga e Ciro Priello dei The Jackal sulle note del brano Mosca Loca. Cosa succede quando le canzoni per bambini di Carolina Benvenga diventano la colonna sonora ufficiale di casa? È online da oggi il video comico con protagonista Carolina Benvenga e Ciro Priello dei The Jackal: un'esilarante dedica a tutti quei genitori che cercano (invano) di resistere alle canzoni dei figli. ma che, alla fine, se ne innamorano anche loro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Priello (@ciropriello) Nel video, Ciro si ritrova alle prese con un avversario tanto inaspettato quanto travolgente: le hit di Carolina.

