operaio ucciso dopo il concerto due condanne per omicidio preterintenzionale

Firenze, 16 luglio 2025 – Due condanne per l'aggressione al Mandela Forum che costò la vita a uno spettatore, Antonio Morra, al termine del concerto dei Subsonica la sera dell'11 aprile 2024. Il gip Fabio Gugliotta ha condannato per l'accusa di omicidio preterintenzionale due facchini, Cristianh Corvo, 29 anni, fiorentino, a 6 anni e 8 mesi di reclusione e Senad Ibrahimi, 48, italiano di origine kosovara, a 7 anni e 8 mesi. Il pm Alessandro Piscitelli aveva chiesto 10 anni di reclusione per entrambi gli imputati. Il gup ha disposto un risarcimento del danno da decidere in separata sede civile, ma intanto Ibrahimi e Corvo dovranno versare una provvisionale a favore della moglie (75mila euro), dei figli minorenni (100mila ciascuno) e dei genitori della vittima (50mila euro ciascuno), costituitisi parte civile con l'avvocato Samuel Stampigli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

