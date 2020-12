Napoli, l’indiscrezione: Llorente liberato gratis? Sì, ma non al Milan (Di martedì 29 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO Milan - Fernando Llorente è uno dei nomi accostato al Milan per gennaio: l'attaccante del Napoli potrebbe liberarsi gratis Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 29 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO- Fernandoè uno dei nomi accostato alper gennaio: l'attaccante delpotrebbe liberarsiPianeta

ninoBertolino : RT @PianetaMilan: #Napoli, l'indiscrezione: #Llorente liberato gratis? Sì, ma non al #Milan - PianetaMilan : #Napoli, l'indiscrezione: #Llorente liberato gratis? Sì, ma non al #Milan - Castrese7 : RT @BombeDiVlad: ???? ULTIM’ORA - #Milan, contatti avanzati con il #Napoli per #Llorente L'Indiscrezione di @Carloalvino ?? #LeBombeDiVlad… - infoitsport : Calciomercato Juventus, anche il Napoli su Emerson Palmieri: l’indiscrezione - 100x100Napoli : Pistocchi lancia l’indiscrezione: “Un uccellino mi parla del ritorno di Sarri a Napoli” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’indiscrezione UFFICIALI Le nuove divise del Napoli 2020/21, presentata la prima, seconda e terza maglia [FOTO & VIDEO] Forza Napoli