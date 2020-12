Lei la musa, lui il regista: la storia d’amore di Diane Keaton e Woody Allen (Di sabato 5 dicembre 2020) Intellettuali e a tratti folli, qualcuno li ha definiti anche nevrotici. Quello che è certo è che Diane Keaton e Woody Allen sono stati, e sono ancora, la coppia più cool del cinema americano anni ’70. Una storia d’amore, la loro, durata assai poco ma che ha cambiato per sempre la percezione dei due e li ha legati indissolubilmente per tutta la vita, come dimostra l’amicizia ancora in corso. Diane e Woody, ieri e oggi Diane e Woody sono stati tante cose: colleghi, amici e amanti, innamoratissimi e ora migliori amici. Il sentimento che li lega da oltre 50 anni è speciale e unico. Forse non ha nulla di equilibrato o sano eppure è autentico, dolce e gentile. Prima fidanzati, poi coppia nella vita privata e anche sul set e ... Leggi su dilei (Di sabato 5 dicembre 2020) Intellettuali e a tratti folli, qualcuno li ha definiti anche nevrotici. Quello che è certo è chesono stati, e sono ancora, la coppia più cool del cinema americano anni ’70. Una, la loro, durata assai poco ma che ha cambiato per sempre la percezione dei due e li ha legati indissolubilmente per tutta la vita, come dimostra l’amicizia ancora in corso., ieri e oggisono stati tante cose: colleghi, amici e amanti, innamoratissimi e ora migliori amici. Il sentimento che li lega da oltre 50 anni è speciale e unico. Forse non ha nulla di equilibrato o sano eppure è autentico, dolce e gentile. Prima fidanzati, poi coppia nella vita privata e anche sul set e ...

Ultime Notizie dalla rete : Lei musa Vittoria Colonna: Marchesa di Pescara e Musa di Michelangelo Vanilla Magazine Adieu a Loulou de la Falaise

Di norma si dice che dietro un grande uomo si cela una grande donna. Nel caso di Loulou de la Falaise, musa di Yves Saint Laurent, si potrebbe dire che dietro un grande stilista si cela una donna anti ...

Salvador Dalì – La ricerca dell’immortalità

Salvador Dalí. La ricerca dell’immortalità propone un viaggio esaustivo attraverso la vita e l’opera di Salvador Dalí, e anche di Gala, sua musa e collaboratrice. Un percorso che ha inizio nel 1929, a ...

