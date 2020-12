Il padre di Giorgia a The Voice Senior, Giulio Todrani conquista Loredana Bertè (Di sabato 5 dicembre 2020) Il padre di Giorgia a The Voice Senior stupisce la giuria e conquista la squadra di Loredana Bertè, dove ha deciso di intraprendere il suo percorso artistico fino all’eventuale finale. Giulio Todrani ha ottenuto 4 Sì con l’interpretazione di To Love Somebody di Michael Bolton, per poi scegliere di proseguire quest’avventura con l’artista di Bagnara Calabra che si è dimostrata molto persuasiva. La sua presenza alle Blind Auditions non è stata una sorpresa, dal momento che già Al Bano ne aveva anticipato la partecipazione nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma che hanno tenuto alla vigilia della messa in onda. Il primo a rivelare della stretta parentela con Giorgia è stato Al Bano, che ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Ildia Thestupisce la giuria ela squadra di, dove ha deciso di intraprendere il suo percorso artistico fino all’eventuale finale.ha ottenuto 4 Sì con l’interpretazione di To Love Somebody di Michael Bolton, per poi scegliere di proseguire quest’avventura con l’artista di Bagnara Calabra che si è dimostrata molto persuasiva. La sua presenza alle Blind Auditions non è stata una sorpresa, dal momento che già Al Bano ne aveva anticipato la partecipazione nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma che hanno tenuto alla vigilia della messa in onda. Il primo a rivelare della stretta parentela conè stato Al Bano, che ...

