La Campania torna zona ‘arancione’ (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Campania rientra nell’area ‘arancione’. I dati di questi giorni fanno ben sperare con la curva dei contagi che continua a scendere. Oggi la percentuale positivi-tamponi e’ parti all’8,8%, ieri era 9,3%. Ma l’invito del governatore Vincenzo De Luca e’ chiaro: serve rigore. De Luca, che dice di condividere in pieno le misure adottate dal Governo per le prossime festivita’ natalizie, in primis lo stop agli spostamenti tra regioni e comuni nella consueta diretta Fb, e’ apparso alquanto ottimista. “Abbiamo la conferma di quello che mi ero permesso di anticiparvi, e cioe’ che la Campania alla fine sara’ la regione che esce dal Covid prima delle altre, meglio delle altre e in un contesto di totale trasparenza. Un po’ di pazienza ma ci stiamo arrivando”, ha esordito. Anticipa quale aspetto della prossima ordinanza, nessun rientro nelle ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 4 dicembre 2020) Larientra nell’area. I dati di questi giorni fanno ben sperare con la curva dei contagi che continua a scendere. Oggi la percentuale positivi-tamponi e’ parti all’8,8%, ieri era 9,3%. Ma l’invito del governatore Vincenzo De Luca e’ chiaro: serve rigore. De Luca, che dice di condividere in pieno le misure adottate dal Governo per le prossime festivita’ natalizie, in primis lo stop agli spostamenti tra regioni e comuni nella consueta diretta Fb, e’ apparso alquanto ottimista. “Abbiamo la conferma di quello che mi ero permesso di anticiparvi, e cioe’ che laalla fine sara’ la regione che esce dal Covid prima delle altre, meglio delle altre e in un contesto di totale trasparenza. Un po’ di pazienza ma ci stiamo arrivando”, ha esordito. Anticipa quale aspetto della prossima ordinanza, nessun rientro nelle ...

corrierenapoli_ : Dopo il nuovo dpcm di ieri per il periodo natalizio ??, ecco la nuova divisione per colori come si percepisce dalle… - Massimo10489625 : ???? POLITICA INQUINATA De Luca ripesca il condannato Mastursi nella sua segreteria Nello Mastursi ritorna alla g… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Nello Mastursi ritorna alla guida della segreteria del presidente della Regione Campania. Nel 2015 fu condannato per induzi… - nicola_vecchio : RT @ilgiornale: Nello Mastursi ritorna alla guida della segreteria del presidente della Regione Campania. Nel 2015 fu condannato per induzi… - pensivin : RT @ilgiornale: Nello Mastursi ritorna alla guida della segreteria del presidente della Regione Campania. Nel 2015 fu condannato per induzi… -