Volley: Champions delle meraviglie, Trento fa tris, più forte della sfortuna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Trento-Friedrichshafen 3-0 " (25-19, 25-18, 25-18) Primo posto nel proprio girone di Champions League al termine del raggruppamento, ospitato in casa, che ha esaurito in tre giorni tutta l'andata. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 3 dicembre 2020)-Friedrichshafen 3-0 " (25-19, 25-18, 25-18) Primo posto nel proprio girone diLeague al termine del raggruppamento, ospitato in casa, che ha esaurito in tre giorni tutta l'andata. ...

zazoomblog : LIVE Trento-Vfb Friedrichshafen 3-0 Champions League volley in DIRETTA: dolomitici sontuosi vincono e volano in tes… - TgrRaiTrentino : Grande @trentinovolley in CEV Champions League: 3-0 con Friedrichshafen e chiude in testa la pool E - theravpy : RT @pilloledivolley: Champions League: priva anche di Kooy Trento sfodera una gran prestazione di squadra e s’impone per 3-0 sul Friedrichs… - bagherone : RT @pilloledivolley: Champions League: priva anche di Kooy Trento sfodera una gran prestazione di squadra e s’impone per 3-0 sul Friedrichs… - OA_Sport : Volley, Trento travolge il Friedrichshafen e infila la terza vittoria in Champions League: primo posto nel girone -