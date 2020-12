Napoli, domani sciopero dei trasporti: le corse garantite (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Anm informa che domani venerdì 4 Dicembre le OO.SS. FIT CISL e FAISA CISAL hanno proclamato uno di sciopero di 4 ore, dalle ore 11.00 ore alle ore 15.00. L’eventuale interruzione dei servizi di trasporto Anm, verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le modalità di seguito indicate: • Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.30 e da Garibaldi alle ore 10.30. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.51 e da Garibaldi alle ore 16.31. • Funicolari: Chiaia, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.40. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20. Mergellina chiusa. Attivo servizio bus sostitutivo (segue modalità fasce garanzia linee di supoerficie). • Linee di Superficie: ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Anm informa chevenerdì 4 Dicembre le OO.SS. FIT CISL e FAISA CISAL hanno proclamato uno didi 4 ore, dalle ore 11.00 ore alle ore 15.00. L’eventuale interruzione dei servizi di trasporto Anm, verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le modalità di seguito indicate: • Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.30 e da Garibaldi alle ore 10.30. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.51 e da Garibaldi alle ore 16.31. • Funicolari: Chiaia, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.40. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20. Mergellina chiusa. Attivo servizio bus sostitutivo (segue modalità fasce garanzia linee di supoerficie). • Linee di Superficie: ...

sscnapoli : ?? | #Gattuso “Per vincere domani abbiamo bisogno di un grande Napoli” #AZNapoli #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - RaiTre : 'Voglio entrare nella storia' (Diego Armando #Maradona) Il film che racconta il grande calciatore e la sua Napoli.… - AdaNapo79 : RT @Vincenz47055492: Per chiunque sia di Napoli, mi contatti qui su Twitter nei messaggi, per organizzare da domani una vera e propria prot… - Vincenz47055492 : Per chiunque sia di Napoli, mi contatti qui su Twitter nei messaggi, per organizzare da domani una vera e propria p… - CORNERNEWS24 : #Calcio - E.League: Gattuso, domani serve un grande Napoli Contro Az non sarà facile, è squadra organizzata -