Covid Sicilia | aziende bus turistici consegnano licenze alla Regione

PALERMO – La consegna delle targhe e delle licenze alla Regione Siciliana. Questo il gesto forte che le aziende di bus turistici siciliane hanno fatto stamane davanti a Palazzo d'Orleans di Palermo, sede della presidenza della Regione. Riuniti in sit-in i componenti dell'Associazione bus turistici siciliani e altri imprenditori della categoria hanno manifestato tutta la loro disperazione dettata da un anno di totale fermo lavorativo per via dell'emergenza coronavirus. I bus turistici infatti, dallo scorso 23 febbraio a oggi hanno completamente azzerato il loro fatturato.

