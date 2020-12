Zona gialla e arancione: cosa cambia per le regioni dal 6 dicembre (Di martedì 1 dicembre 2020) Venerdì 4 è atteso il report dell'Istituto Superiore di Sanità e, successivamente, l'ordinanza del ministero della Salute che cambierà colore alle ai territori passando alcuni dall'arancione al giallo ... Leggi su today (Di martedì 1 dicembre 2020) Venerdì 4 è atteso il report dell'Istituto Superiore di Sanità e, successivamente, l'ordinanza del ministero della Salute che cambierà colore alle ai territori passando alcuni dall'al giallo ...

zaiapresidente : ?? IL VENETO RESTA IN ZONA GIALLA, ma non abbassiamo la guardia! Proibito cullarsi nelle illusioni: i prossimi giorn… - RegLiguria : [27/11-18.40] #CoronavirusLiguria ?? DA DOMENICA LA LIGURIA TORNA IN ZONA GIALLA Lo ha annunciato il Presidente To… - vinierm : RT @Unomattina: Con il prof. @AlfonsoCelotto riepiloghiamo quali sono le cose che possiamo fare nelle varie zone, rossa, arancione, gialla.… - gugolo71 : RT @eleonora_meloni: Flash news - alle 19 #prontosoccorso di #Udine non riesce ad accogliere le ambulanze. [Alle 15:00 però qualcuno si sb… - _SpaceJay___ : @_aimeebrodie Ti capisco, io non sto con gli amici da inizio pandemia e anche se in teoria essendo in zona gialla p… -