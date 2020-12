Giulia De Lellis debutta al cinema: ecco tutti i dettagli del nuovo film (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giulia De Lellis ha svelato tutto La celebre influencer Giulia De Lellis ha annunciato su Instagram il nuovo progetto di cui non poteva parlare sulle sue IG stories: farà parte di un film. Ormai da mesi, Giulia De Lellis raccontava nelle sue Instagram stories che era sempre molto impegnata in un progetto ma che ancora, non poteva dire assolutamente nulla. Nelle storie di oggi, si mostrava accanto al gruppo comico Nirkiop. Finalmente, questa sera, ha detto tutto tra i suoi post con un video. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@GiuliadeLellis103) I dettagli Nel filmato lei viene chiamata da Fabio Volo ed infatti, lui è uno ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020)Deha svelato tutto La celebre influencerDeha annunciato su Instagram ilprogetto di cui non poteva parlare sulle sue IG stories: farà parte di un. Ormai da mesi,Deraccontava nelle sue Instagram stories che era sempre molto impegnata in un progetto ma che ancora, non poteva dire assolutamente nulla. Nelle storie di oggi, si mostrava accanto al gruppo comico Nirkiop. Finalmente, questa sera, ha detto tutto tra i suoi post con un video. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@de103) INelato lei viene chiamata da Fabio Volo ed infatti, lui è uno ...

trash_italiano : Gestire questa pagina ha i suoi effetti collaterali: stanotte ho sognato di andare a cena con Giulia De Lellis, lim… - Ri_Ghetto : GIULIA DE LELLIS SBARCA AL CINEMA: FINALMENTE L’OCCASIONE PER AVERE UN OSCAR E SBATTERLO IN FACCIA A SERENA GRANDI - fleurdelisae : MA COSA VUOL DIRE CHE GIULIA DE LELLIS FARÀ UN FILM DITEMI CHE È UNO SCHERZO - _itscohen : Quindi adesso anche Giulia De Lellis diventa attrice? Mah. Ed io che è una vita che recito, fingendo di sopportare… - jenlisaswasabi : devo un attimo metabolizzare che dei produttori e un regista si sono davvero seduti a un tavolo e hanno detto ok si… -