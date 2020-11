Guendalina Tavassi: vita privata, età, carriera, Instagram, marito e figli dell’opinionista (Di lunedì 30 novembre 2020) Cosa sappiamo della vita privata di Guendalina Tavassi? In questi giorni forse anche troppo… Come è noto infatti, l’opinionista sta passando un brutto momento a causa di un video hot con il marito, che qualcuno ha hackerato dal suo telefonino e sta facendo circolare. Mentre aspettiamo che la vicenda si risolva positivamente per lei, ecco qualche informazione che la riguarda. Chi è Guendalina Tavassi: età, biografia, carriera e Instagram Guendalina Tavassi è nata a Roma l’1 Gennaio del 1986 (Capricorno). La sua infanzia è stata difficile a causa della separazione dei genitori. Affidata al padre fin dalla tenera età, ha con lui un rapporto speciale e strettissimo, ma ciò non le impedisce di andare molto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 30 novembre 2020) Cosa sappiamo delladi? In questi giorni forse anche troppo… Come è noto infatti, l’opinionista sta passando un brutto momento a causa di un video hot con il, che qualcuno ha hackerato dal suo telefonino e sta facendo circolare. Mentre aspettiamo che la vicenda si risolva positivamente per lei, ecco qualche informazione che la riguarda. Chi è: età, biografia,è nata a Roma l’1 Gennaio del 1986 (Capricorno). La sua infanzia è stata difficile a causa della separazione dei genitori. Affidata al padre fin dalla tenera età, ha con lui un rapporto speciale e strettissimo, ma ciò non le impedisce di andare molto ...

