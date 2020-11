Volley, SuperLega: Piacenza batte Ravenna nel derby e sale al quarto posto. Russell e Grozer al top (Di sabato 28 novembre 2020) Piacenza ha sconfitto Ravenna per 3-1 (19-25; 25-21; 25-21; 25-22) nel match valido per la 12ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Lupi si sono imposti tra le mura amiche e hanno infilato la quarta vittoria nelle ultime cinque partite disputate, issandosi momentaneamente al quarto posto in classifica con 18 punti all’attivo (+1 su Modena e +2 su Milano, ma i Canarini hanno disputato due incontri in meno e i meneghini hanno all’attivo una partita in meno). I padroni di casa si sono fatti sorprendere nel primo set della compagine ospite, poi hanno alzato il loro livello di gioco e hanno chiuso i conti. Ravenna non giocava dallo scorso 25 ottobre, è rimasta ferma per un mese a causa delle positività al Covid-19 e ovviamente ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020)ha sconfittoper 3-1 (19-25; 25-21; 25-21; 25-22) nel match valido per la 12ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. I Lupi si sono imposti tra le mura amiche e hanno infilato la quarta vittoria nelle ultime cinque partite disputate, issandosi momentaneamente alin classifica con 18 punti all’attivo (+1 su Modena e +2 su Milano, ma i Canarini hanno disputato due incontri in meno e i meneghini hanno all’attivo una partita in meno). I padroni di casa si sono fatti sorprendere nel primo set della compagine ospite, poi hanno alzato il loro livello di gioco e hanno chiuso i conti.non giocava dallo scorso 25 ottobre, è rimasta ferma per un mese a causa delle positività al Covid-19 e ovviamente ...

CorriereRomagna : Volley Superlega, Ravenna s'illude ma torna da Piacenza senza punti - - RaiSport : #Lube batte #Verona 3-1 ?? #Civitanova si impone nell'anticipo della 1ª giornata di ritorno ??… - pilloledivolley : 12ª RS anticipi: nelle gare del sabato vittorie in quattro set per Lube e Piacenza, domani le altre quattro sfide d… - AgenziaOpinione : TRENTINO VOLLEY * SUPERLEGA: « VIA AL GIRONE DI RITORNO LA GUIDA A ITAS TRENTINO-KIOENE PADOVA (DOMENICA 29 NOVEMBR… - HideMayuf : RT @PowervolleyMI: ?? | TRASFERTA Da Milano Centrale a Cisterna, passando per Roma... la nostra trasferta in treno per la 1° giornata di ri… -