Ursula von der Leyen: 'Seconda ondata molto dura, ma l'Italia ripartirà con le riforme giuste' (Di sabato 28 novembre 2020) 'Next generation Eu (il ) porterà un'ondata senza precedenti di investimenti pubblici per l'economia Italiana, ma questo solo se l'Italia entra in gioco, con volontà nell'apportare riforme e un ... Leggi su leggo (Di sabato 28 novembre 2020) 'Next generation Eu (il ) porterà un'senza precedenti di investimenti pubblici per l'economiana, ma questo solo se l'entra in gioco, con volontà nell'apportaree un ...

Corriere : Ursula von der Leyen: «In Italia servono riforme e investimenti». E poi cita «Milan l’è... - TizianaFerrario : Thanks Ursula von der Leyen che parla in milanese 'Milan l'è un gran Milan. Con le riforme giuste l' Italia riparti… - SkyTG24 : Von der Leyen: 'Con fondi Ue l'Italia può reinventarsi. Riforme giuste per ripartire' - corra_franco : RT @mittdolcino: Vergogna Von der Leyen (tedesca) alla Bocconi (Milano): e se la società fallita italiana viene sostituita da una cinese? M… - ele9061 : RT @mittdolcino: Vergogna Von der Leyen (tedesca) alla Bocconi (Milano): e se la società fallita italiana viene sostituita da una cinese? M… -