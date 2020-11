Tu Si Que Vales 2020: Alessandro Massimo Baviera batterista – Finale (video e gallery) (Di sabato 28 novembre 2020) Nella Finale di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 28 novembre 2020, abbiamo rivisto anche Alessandro Massimo Baviera, bambino di 6 anni di Siracusa che ha mostrato ancora una volta di essere un grandissimo talento alla batteria. Questa volta ha proposto un medley di brani dei Deep Purple, accompagnato dal papà alla chitarra. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Ma a deciderne le sorti stasera è stato il pubblico da casa attraverso il televoto. A seguire il video integrale dell’esibizione di Alessandro Massimo Baviera nella puntata di Tu ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 28 novembre 2020) Nelladi Tu Si Quedi stasera, 28 novembre, abbiamo rivisto anche, bambino di 6 anni di Siracusa che ha mostrato ancora una volta di essere un grandissimo talento alla batteria. Questa volta ha proposto un medley di brani dei Deep Purple, accompagnato dal papà alla chitarra. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Ma a deciderne le sorti stasera è stato il pubblico da casa attraverso il televoto. A seguire ilintegrale dell’esibizione dinella puntata di Tu ...

