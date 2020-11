Roma. L’assemblea Capitolina il Piano Sociale Cittadino (Di domenica 29 novembre 2020) L’assemblea Capitolina ha approvato il Piano Sociale Cittadino che ridefinisce, dopo 16 anni, contenuti e qualità dei servizi sociali per i cittadini. Il Piano Sociale di Roma Capitale prevede un approccio ai servizi sociali non più per ‘categorie di utenti’, ma focalizzato sulla persona nella sua totalità e complessità, che pone al centro i diritti e i bisogni delle persone per costruire sicurezza Sociale e promuovere il benessere della persona nel suo complesso. L’obiettivo è quello di costruire, gradualmente, e con un’opportuna programmazione finanziaria, prestazioni certe, definendo i Livelli Essenziali delle Prestazioni e dei Servizi in ambito Sociale (LEPS). La definizione a livello comunale ha una valenza ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 29 novembre 2020)ha approvato ilche ridefinisce, dopo 16 anni, contenuti e qualità dei servizi sociali per i cittadini. IldiCapitale prevede un approccio ai servizi sociali non più per ‘categorie di utenti’, ma focalizzato sulla persona nella sua totalità e complessità, che pone al centro i diritti e i bisogni delle persone per costruire sicurezzae promuovere il benessere della persona nel suo complesso. L’obiettivo è quello di costruire, gradualmente, e con un’opportuna programmazione finanziaria, prestazioni certe, definendo i Livelli Essenziali delle Prestazioni e dei Servizi in ambito(LEPS). La definizione a livello comunale ha una valenza ...

