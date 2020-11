La mappa delle regioni che sono zona arancione, rossa e gialla (Di sabato 28 novembre 2020) Come cambia la mappa delle regioni zone arancioni, rosse e gialle? Lombardia e Piemonte ma anche la Calabria del neo commissario alla Sanità Guido Longo lasceranno la zona rossa di massime restrizioni anti-Covid da domenica prossima, 29 novembre. Dall’arancione al giallo passano invece Liguria e Sicilia, sempre per effetto dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, visti i dati del monitoraggio settimanale analizzati dalla Cabina di regia. L’Italia cambia insomma di nuovo colore e con esso il grado di limitazioni dei cittadini e delle attività economiche nei diversi territori. Restano rosse Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo e Campania; arancioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Basilicata e Puglia; ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Come cambia lazone arancioni, rosse e gialle? Lombardia e Piemonte ma anche la Calabria del neo commissario alla Sanità Guido Longo lasceranno ladi massime restrizioni anti-Covid da domenica prossima, 29 novembre. Dall’al giallo passano invece Liguria e Sicilia, sempre per effetto dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, visti i dati del monitoraggio settimanale analizzati dalla Cabina di regia. L’Italia cambia insomma di nuovo colore e con esso il grado di limitazioni dei cittadini eattività economiche nei diversi territori. Restano rosse Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo e Campania; arancioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Basilicata e Puglia; ...

infoitinterno : Coronavirus, le nuove ordinanze del ministro Speranza: la mappa delle Regioni - SoaveWine : RT @WineNewsIt: .@SoaveWine #mappa il suo patrimonio #boschivo, che vive in simbiosi con la #vite. #Biodiversità e difesa del potenziale vi… - Gazzettino : Covid: la mappa delle città più colpite - mauriziomeland2 : RT @sergio_scorza: 'Il mio recente rapporto con @waronwant descrive in dettaglio come 101 società quotate a Londra controllano $ 1,05 * tri… - sergio_scorza : 'Il mio recente rapporto con @waronwant descrive in dettaglio come 101 società quotate a Londra controllano $ 1,05… -

Ultime Notizie dalla rete : mappa delle Contagi Covid: da Milano a Torino, Napoli e Roma ecco la mappa delle città più colpite Il Messaggero Obiezione Respinta: il libro che racconta l’esperienza di Obiezione Respinta

Il 25 novembre è uscito il libro che racconta l’esperienza di Obiezione Respinta. Un collettivo e una piattaforma online di mappatura dei servizi ginecologici e ostetrici sul territorio italiano nata ...

La mappa d’Italia che cambia colore (e la prudenza che deve restare la stessa)

Buongiorno. Come ci si aspettava, l’Italia ha iniziato a cambiare «colore». Lombardia, Piemonte e Calabria da domani passano da «rosse» ad «arancioni» (il che, ripetete con noi, vuol dire, in sostanza ...

Il 25 novembre è uscito il libro che racconta l’esperienza di Obiezione Respinta. Un collettivo e una piattaforma online di mappatura dei servizi ginecologici e ostetrici sul territorio italiano nata ...Buongiorno. Come ci si aspettava, l’Italia ha iniziato a cambiare «colore». Lombardia, Piemonte e Calabria da domani passano da «rosse» ad «arancioni» (il che, ripetete con noi, vuol dire, in sostanza ...