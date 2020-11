Mafia: omicidio agente Agostino, a Palermo al via processo a boss Madonia (Di venerdì 27 novembre 2020) Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - E' iniziato oggi a Palermo il processo al boss Nino Madonia per l'omicidio dell'agente Nino Agostino, ucciso nell'agosto del 1989 con la moglie Ida Castelluccio. La procura generale ha chiesto oggi, durante la prima udienza, l'acquisizione di tutte le sentenze di condanna riportate nei decenni dal boss, accusato di essere il mandante, ma anche accertamenti sull'obbligo di firma che Madonia aveva nel 1989 e le trascrizioni delle due udienze recenti del processo Trattativa nelle quali ha deposto Pietro Riggio. La parte civile ha chiesto l'acquisizione della sentenza della Corte di assise di appello di Palermo sui delitti politici, nella quale furono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020), 27 nov. (Adnkronos) - E' iniziato oggi ailalNinoper l'dell'Nino, ucciso nell'agosto del 1989 con la moglie Ida Castelluccio. La procura generale ha chiesto oggi, durante la prima udienza, l'acquisizione di tutte le sentenze di condanna riportate nei decenni dal, accusato di essere il mandante, ma anche accertamenti sull'obbligo di firma cheaveva nel 1989 e le trascrizioni delle due udienze recenti delTrattativa nelle quali ha deposto Pietro Riggio. La parte civile ha chiesto l'acquisizione della sentenza della Corte di assise di appello disui delitti politici, nella quale furono ...

Un uomo di 33 anni Vincenzo Adamo Favoroso è stato ucciso la notte scorsa a Castelvetrano (Trapani) con colpi di pistola. Pare che la sparatoria sia avvenuta durante una lite in un locale del centro m ...

