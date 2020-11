Lombardia, Piemonte e Calabria in zona arancione da domenica, Liguria e Sicilia in zona gialla (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ministero della Salute fa sapere in una nota che dal 29 novembre i tre territori cambiano area. Per gli altri la scadenza è il 3 dicembre Leggi su today (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ministero della Salute fa sapere in una nota che dal 29 novembre i tre territori cambiano area. Per gli altri la scadenza è il 3 dicembre

MediasetTgcom24 : Speranza: Calabria, Lombardia e Piemonte diventano arancione - Agenzia_Ansa : Ordinanza di Speranza: arancione Calabria, Lombardia, Piemonte. Area gialla per Liguria e Sicilia #ANSA - TgLa7 : #Speranza firmerà nuova #ordinanza per colori #Regioni: area #arancione per #Calabria, #Lombardia e #Piemonte.… - thomasschael : RT @QSanit: #Covid. #Lombardia, #Piemonte e #Calabria passano in area arancione. #Liguria e #Sicilia in area gialla. @robersperanza firma… - Asgard_Hydra : Lombardia, Piemonte e Calabria diventano arancioni dal 29 novembre -