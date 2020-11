Casaleggio | Philip Morris e l’ombra del conflitto d’interesse | il caso che agita il M5S

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 27 novembre 2020) Consulenze per un totale di 2 milioni e 400 mila euro, pagate dal colosso del tabaccoallaassociati, l’azienda guidata da Davide. Una notizia pubblicata sulle pagine del Riformista e che ha subito sollevato più di un dubbio, tirando in ballo una parolina magica che un tempo il Movimento era solito brandire come un’arma e ora, invece, vede i Cinque Stelle di colpo chiamati in causa: “di interesse”. Ne esiste uno, viene da domandarsi, tra le attività della società del figlio di Gianroberto e le iniziative di parlamentari grillini?ha ricevuto, in questo senso, dei benefici negli ultimi anni? Il Riformista sottolinea come proprio nel periodo in cui la multinazionale commissionava alla ...