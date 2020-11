Vite al limite stasera 26 novembre: James K, Nicole e di quali altre storie si parlerà? (Di giovedì 26 novembre 2020) Vite al limite: il programma andrà in prima visione su Real Time questa sera, 26 novembre 2020, alle ore 21.25. La puntata sarà commemorativa. Infatti, si parlerà di James K., un uomo morto a soli 49 anni. Vite al limite: la storia di James K. Qualche anno fa, James K. era una persona obesa che ha partecipato al programma Vite al limite USA. Infatti, il programma ha anche una versione italiana, realizzata in collaborazione con un centro specializzato di Caserta. L’uomo partecipò al programma nel lontano 2016. Allora aveva 46 anni. L’uomo è stato considerato uno dei pazienti più obesi della clinica di Houston. Infatti, pesava 350 chili. In più, non c’era modo per lui di smettere di ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 26 novembre 2020)al: il programma andrà in prima visione su Real Time questa sera, 262020, alle ore 21.25. La puntata sarà commemorativa. Infatti, sidiK., un uomo morto a soli 49 anni.al: la storia diK. Qualche anno fa,K. era una persona obesa che ha partecipato al programmaalUSA. Infatti, il programma ha anche una versione italiana, realizzata in collaborazione con un centro specializzato di Caserta. L’uomo partecipò al programma nel lontano 2016. Allora aveva 46 anni. L’uomo è stato considerato uno dei pazienti più obesi della clinica di Houston. Infatti, pesava 350 chili. In più, non c’era modo per lui di smettere di ...

