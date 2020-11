"Sfatto, disperato, immagini raccapriccianti. E lo vogliamo fare santo?". Mughini a valanga su Maradona, si scatena l'inferno (Di giovedì 26 novembre 2020) Parole forti, quelle di Giampiero Mughini a Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli. Si parlava della morte di Diego Armando Maradona, e Mughini è andato controcorrente: "È morto a 60 anni, ma era Sfatto, frantumato. E disperato da anni". E ancora: "Le sue ultime immagini sono raccapriccianti dal punto di vista umano, e lo dico con commozione. Era un essere Sfatto dalle sue abitudini. E d'improvviso lo facciamo santo -s'interroga - ? Ma no, ma no. Era un grandissimo atleta, un figlio del secolo, drammatico e contraddittorio". Parole oneste, anche comprensibili, e che però hanno ovviamente scatenato un'aspra polemica sul web, che ha polarizzato le persone tra favorevoli e contrari. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Parole forti, quelle di Giampieroa Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli. Si parlava della morte di Diego Armando, eè andato controcorrente: "È morto a 60 anni, ma era, frantumato. Eda anni". E ancora: "Le sue ultimesonodal punto di vista umano, e lo dico con commozione. Era un esseredalle sue abitudini. E d'improvviso lo facciamo-s'interroga - ? Ma no, ma no. Era un grandissimo atleta, un figlio del secolo, drammatico e contraddittorio". Parole oneste, anche comprensibili, e che però hanno ovviamenteto un'aspra polemica sul web, che ha polarizzato le persone tra favorevoli e contrari. La ...

53giorgiomerlin : RT @Libero_official: 'Era un grandissimo atleta, ma era sfatto dalle sue abitudini: non facciamolo santo'. Le parole di #Mughini su #Marado… - Libero_official : 'Era un grandissimo atleta, ma era sfatto dalle sue abitudini: non facciamolo santo'. Le parole di #Mughini su… - elim88685880 : Maradona, Mughini: «Era sfatto e disperato». La Zanzara choc: «Non si può piangere un cocainomane». Cova dentro di… - zazoomblog : Le parole di Mughini su Maradona da Stasera Italia: “era sfatto frantumato e disperato da anni” - #parole #Mughini… - leggoit : Maradona, Mughini choc: «Era sfatto e disperato, non facciamolo santo». Rabbia sui social VIDEO -