Scostamento di bilancio, il “sì” del centrodestra. La Meloni: «Ottenuti risultati importanti» (Di giovedì 26 novembre 2020) Alla fine il display della Camera conta 552 lucine verdi e sei astensioni. È il quasi unanime via libera allo Scostamento di bilancio. Maggioranza e opposizione d’accordo, in nome dell’obiettivo di rialzare l’economia abbattuta dal virus. Lo stesso avverrà al Senato. Nel centrodestra la sodddisfazione è evidente. Il “sì“, oltre a restituire compattezza alla coalizione, le consente anche di portare a casa risultati concreti. Matteo Salvini li sintetizza evidenziando che grazie alla spinta delle opposizioni, il governo è passato dai bonus per «i monopattini elettrici al sostegno di partite Iva e autonomi». «Diversamente non sarebbe stato possibile», sottolinea a sua volta Giorgia Meloni nella conferenza stampa tenuta con Antonio Tajani e Salvini. Lo Scostamento approvato con 552 voti. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 novembre 2020) Alla fine il display della Camera conta 552 lucine verdi e sei astensioni. È il quasi unanime via libera allodi. Maggioranza e opposizione d’accordo, in nome dell’obiettivo di rialzare l’economia abbattuta dal virus. Lo stesso avverrà al Senato. Nella sodddisfazione è evidente. Il “sì“, oltre a restituire compattezza alla coalizione, le consente anche di portare a casaconcreti. Matteo Salvini li sintetizza evidenziando che grazie alla spinta delle opposizioni, il governo è passato dai bonus per «i monopattini elettrici al sostegno di partite Iva e autonomi». «Diversamente non sarebbe stato possibile», sottolinea a sua volta Giorgianella conferenza stampa tenuta con Antonio Tajani e Salvini. Loapprovato con 552 voti. ...

CarloCalenda : Azione non voterà lo scostamento di bilancio insieme a @Piu_Europa perché manca il confronto, ma soprattutto manca… - CarloCalenda : Lo scostamento di bilancio è stato votato da TUTTI i partiti tranne @Azione_it e @Piu_Europa. Lo spirito unitario s… - borghi_claudio : Discussione surreale sullo scostamento di bilancio in commissione. Ancora due spiccioli invece di quello che servir… - lorelli_paolo : RT @fi_giovani: ??PIÙ RISORSE PER PARTITE IVA E PROFESSIONISTI?? Le proposte di Forza Italia sono state accolte dal Governo, quindi abbiamo… - ItaliaViva : RT @McGadda: Scostamento di bilancio approvato alla Camera all’unanimità. Un segnale importante al Paese -