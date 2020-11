Covid e crisi: Confcommercio accende i riflettori sul rischio criminalità (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 novembre 2020 - "Un campanello d'allarme da non sottovalutare, gli effetti prolungati dell'emergenza impattano pesantemente sulla tenuta economica e la liquidità delle aziende. Che i ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 novembre 2020 - "Un campanello d'allarme da non sottovalutare, gli effetti prolungati dell'emergenza impattano pesantemente sulla tenuta economica e la liquidità delle aziende. Che i ...

La7tv : #lariachetira @AlbertoBagnai (Lega): 'Il debito Covid andrà gestito attraverso il 'Giubileo', un istituto non parti… - amnestyitalia : #Usa: il rifiuto dell’amministrazione Trump di cooperare col presidente eletto Biden sta peggiorando la crisi da Co… - PaoloGentiloni : Molta fiducia nella risposta europea alla crisi #Covid Va meritata passo dopo passo - Andreacritico : RT @straneuropa: 'Né la Polonia, né l'Ungheria accetteranno proposte che non siano accettabili per l'altro'. Il veto resta, rafforzato. Il… - straneuropa : 'Né la Polonia, né l'Ungheria accetteranno proposte che non siano accettabili per l'altro'. Il veto resta, rafforza… -