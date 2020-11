La Stampa si scusa per la rubrica contro la violenza sulle donne fraintesa (Di mercoledì 25 novembre 2020) «Visto che oggi è la giornata contro la violenza sulle donne, farò un’eccezione e non picchierò mia moglie». Queste le parole della rubrica satirica La Jena de La Stampa – firmata da Riccardo Barenghi – che ha scatenato polemiche sui social e dopo la condivisione di alcuni influencer. Tra i tanti commenti di chi si è sentito offeso La Stampa, nel pezzo di chiarimento della questione, ha citato: «Sono sgomenta. Credo che fare dell’ironia su una questione così delicata come quella della violenza sulle donne sia vergognoso, e il fatto che abbiate permesso che venisse pubblicata mi fa capire quanta strada c’è ancora da fare per raggiungere l’obiettivo di non dover mai più leggere ogni giorno tristi notizie come quelle di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 25 novembre 2020) «Visto che oggi è la giornatala, farò un’eccezione e non picchierò mia moglie». Queste le parole dellasatirica La Jena de La– firmata da Riccardo Barenghi – che ha scatenato polemiche sui social e dopo la condivisione di alcuni influencer. Tra i tanti commenti di chi si è sentito offeso La, nel pezzo di chiarimento della questione, ha citato: «Sono sgomenta. Credo che fare dell’ironia su una questione così delicata come quella dellasia vergognoso, e il fatto che abbiate permesso che venisse pubblicata mi fa capire quanta strada c’è ancora da fare per raggiungere l’obiettivo di non dover mai più leggere ogni giorno tristi notizie come quelle di ...

MalangoneMario : RT @Rita56387666: @BerniniAM, ha indetto una conferenza stampa per ribadire che @forza_italia, partito fondato da Dell'Utri, condannato per… - Newsfrank3 : RT @Rita56387666: @BerniniAM, ha indetto una conferenza stampa per ribadire che @forza_italia, partito fondato da Dell'Utri, condannato per… - Rita56387666 : @BerniniAM, ha indetto una conferenza stampa per ribadire che @forza_italia, partito fondato da Dell'Utri, condanna… - ascaniodilalla : @5Piccola @Adnkronos Ma è tutto una scusa per stampa e media, una guerra per gli ascolti una corsa ai consensi ai l… - porchettavegana : @archinauta @sandroalone @GiovanniPaglia Scusa, che senso ha tirare in ballo la pol monetaria? Associare la 'stampa… -