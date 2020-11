Coronavirus in Campania, ecco il dato di oggi, 25 novembre 2020 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questo i dati di oggi: Positivi del giorno: 2.815 di cui: Asintomatici: 2.391 Sintomatici: 424 Tamponi del giorno: 23.130 Totale positivi: 143.010 Totale tamponi: 1.484.741 Totale deceduti: 1.434 ... Leggi su avellinotoday (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questo i dati di: Positivi del giorno: 2.815 di cui: Asintomatici: 2.391 Sintomatici: 424 Tamponi del giorno: 23.130 Totale positivi: 143.010 Totale tamponi: 1.484.741 Totale deceduti: 1.434 ...

