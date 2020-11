Sileri: «Rischio stop Serie A? Questo è il momento peggiore» (Di martedì 24 novembre 2020) Sileri stop Serie A – Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto nella giornata di ieri, durante la trasmissione Tiki Taka, per parlare dell’emergenza Coronavirus legata al calcio. Tema caldo è quello del ritorno dei tifosi negli stadi, che potrà avvenire con il vaccino: «Quando avremo il vaccino la situazione tornerà progressivamente verso la normalità. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 24 novembre 2020)A – Il viceministro della Salute Pierpaoloè intervenuto nella giornata di ieri, durante la trasmissione Tiki Taka, per parlare dell’emergenza Coronavirus legata al calcio. Tema caldo è quello del ritorno dei tifosi negli stadi, che potrà avvenire con il vaccino: «Quando avremo il vaccino la situazione tornerà progressivamente verso la normalità. L'articolo

