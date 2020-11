M5S a guida collegiale e limite dei due mandati Crimi accelera la svolta Tirate le somme sugli Stati Generali C’è anche l’apertura alle alleanze

(Di martedì 24 novembre 2020) A una settimana dalla conclusione degli, il Movimento 5 Stelleverso una nuova organizzazione utile a ridare slancio allo stesso M5S e a consentigli di rispondere meglio alla sfida di essere forza di governo, di proposta e non più di protesta. A tal fine il capo politico reggente Vitoha pubblicato sul Blog delle stelle un documento di sintesi dei lavori svolti (leggi l’articolo), incentrato in particolare sulla costituzione di un organoperre i pentastellati, confermando ildei due, seppure con alcune sottolineature che valorizzano l’esperienza dei candidati, evidenziando la necessità di rivedere i rapporti con Rousseau e aprendoanze. IL QUADRO. ...

clikservernet : M5S a guida collegiale e limite dei due mandati. Crimi accelera la svolta. Tirate le somme sugli Stati Generali. C’… - Noovyis : (M5S a guida collegiale e limite dei due mandati. Crimi accelera la svolta. Tirate le somme sugli Stati Generali. C… - primaopoitorna : RT @MPenikas: LN M5S a guida collegiale e limite dei due mandati. Crimi accelera la svolta. Tirate le somme sugli Stati Generali. C’è anche… - MPenikas : LN M5S a guida collegiale e limite dei due mandati. Crimi accelera la svolta. Tirate le somme sugli Stati Generali.… - Rosy87234986 : @OttoemezzoTW @GiuseppeConteIT @ilgiornale @alesallusti @La7tv ConteDue'spiega'a Sallusti che i governi non si form… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S guida

LA NOTIZIA

È ancora l’anno zero per il trasporto ferroviario in Sicilia. Ma con le risorse del Recovery Fund diventa finalmente possibile recuperare il gap infrastrutturale che negli anni è andato acuendosi con ...Il consigliere regionale: “Assurda la decisione di tagliare il 40% delle corse” “La gestione Eav registra l’ultimo clamoroso paradosso. Se un’attività non fa profitti, la soluzione ottimale per uscirn ...