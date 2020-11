Europa League | gli arbitri | per il Milan ci sarà Pawson | la Roma a Lechner Il Napoli a Ozkahya

(Di martedì 24 novembre 2020) Sono stati resi noti glidelle prossime gare di. Il, che sfiderà il Lillediretto dall’inglese Craig. La, ospite del Cluj,arbitrata dall’austriaco Harald. Ilpoi, che sfiderà il Rijeka, è andata al turco Halis. Lille-Referee: Craig(ENG) Assistant Referee 1: Ian Hussin (ENG) Assistant Referee 2: Harry Lennard (ENG) Fourth Official: Darren England (ENG) UEFA Referee Observer: Bernardino González Vázquez (ESP) UEFA Delegate: Borja Bilbao (ESP)-Rijeka Referee: Halis Özkahya (TUR) Assistant Referee 1: Kemal Yilmaz (TUR) Assistant Referee 2: Çem Satman (TUR) Fourth ...

capuanogio : #Gattuso, rabbia infinita dopo la sconfitta con il #Milan. Nuovo duro confronto con la squadra e sta pensando al ri… - capuanogio : ?? #Ibrahimovic aveva capito già all’uscita dal campo cosa era successo: “Mi sono stirato” le sue parole. Starà fuor… - GoalItalia : Dalla prossima stagione arriva l'Europa Conference League ?? La terza competizione UEFA dopo Champions ed Europa Lea… - SkySport : Cluj-Roma, le ultime news: out per infortunio Smalling e Mancini - unololo1 : @SlamR6 @JayPeeBAN @TatooWasTaken @mad_wizards Dai poverino, ha il cappellino dell'Europa league -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Rangers-Benfica deciderà il primato del gruppo di Europa League dato che entrambe lo guidano a pari punti. Qui le formazioni probabili ...Tutta la rassegna stampa in un click LA GAZZETTA DELLO SPORT – Emergenza difesa per Fonseca. L’idea dei Friedkin per il Flaminio. La Roma decolla con Fonseca e un super Mkhitaryan. CORRIERE DELLO SPOR ...