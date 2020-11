Coronavirus, il Ministro Speranza: ‘Coprifuoco alle 22 vale anche per la Messa di Natale’ (Di martedì 24 novembre 2020) Nessuna Messa di Mezzanotte per questo Natale. E’ categorico il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che durante la trasmissione”Di Martedì” ha ribadito che “Il coprifuoco alle 22 vale anche per la Messa di Natale“. “Il Messaggio – ha aggiunto il Ministro – è ridurre tutte le occasioni in cui il virus si può diffondere. Il coprifuoco dopo le 22 c’è anche per la Messa. Una valutazione sarà comunque fatta nei prossimi giorni”. Speranza ha poi parlato dei commensali che possono partecipare alle riunioni nei giorni festivi, specificando che è previsto per domani un incontro per decidere il numero delle persone che potranno riunirsi a tavola per la cena e il pranzo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 novembre 2020) Nessunadi Mezzanotte per questo Natale. E’ categorico ildella Salute, Roberto, che durante la trasmissione”Di Martedì” ha ribadito che “Il coprifuoco22per ladi Natale“. “Ilggio – ha aggiunto il– è ridurre tutte le occasioni in cui il virus si può diffondere. Il coprifuoco dopo le 22 c’èper la. Una valutazione sarà comunque fatta nei prossimi giorni”.ha poi parlato dei commensali che possono partecipareriunioni nei giorni festivi, specificando che è previsto per domani un incontro per decidere il numero delle persone che potranno riunirsi a tavola per la cena e il pranzo di ...

CorriereCitta : Coronavirus, il Ministro Speranza: ‘Coprifuoco alle 22 vale anche per la Messa di Natale’ - Filippopompei : @alfredoferrante che ne pensi di un Ministro che fa una dichiarazione del genere? - Filippopompei : Eh quando lo scopri cirimani male - itapress24 : #Messa di #Natale, niente proroga: il coprifuoco scatterà regolarmente alle 22. Il ministro della Salute #Speranza… - Enzo_Pappalardo : RT @TELADOIOLANIUS: Siamo al 6° posto nel mondo per numero di morti in rapporto alla popolazione. Noi, quelli bravi, i primi della classe,… -