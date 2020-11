Coppa Italia, calendario partite 25 novembre: orari, tv, streaming, cosa vedere sulla RAI (Di martedì 24 novembre 2020) Il quarto turno della Coppa Italia 2020-2021 di calcio proseguirà domani, mercoledì 25 novembre. Dopo il primo match odierno, alle ore 14.30 si giocheranno altre due gare, ovvero Parma-Cosenza ed Empoli-Brescia, ed alle ore 17.30 se ne disputeranno altre tre, ovvero Udinese-Fiorentina, Bologna-Spezia e Cagliari-Verona. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite del 25 novembre del quarto turno della Coppa Italia 2020-2021 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sulle reti RAI ed in streaming su RaiPlay come di seguito specificato. PROGRAMMA 25 novembre Coppa Italia 14.30 Parma-Cosenza – RaiSport+HD, ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) Il quarto turno della2020-2021 di calcio proseguirà domani, mercoledì 25. Dopo il primo match odierno, alle ore 14.30 si giocheranno altre due gare, ovvero Parma-Cosenza ed Empoli-Brescia, ed alle ore 17.30 se ne disputeranno altre tre, ovvero Udinese-Fiorentina, Bologna-Spezia e Cagliari-Verona. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato e glidi tutte ledel 25del quarto turno della2020-2021 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sulle reti RAI ed insu RaiPlay come di seguito specificato. PROGRAMMA 2514.30 Parma-Cosenza – RaiSport+HD, ...

