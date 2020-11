Arriva un cashback di Natale da 150 euro. Ecco cos’è e come ottenere il rimborso (Di martedì 24 novembre 2020) Il piano del governo per l’introduzione di un cashback di Natale rischia di partire in ritardo, essendo previsto per i primi giorni di dicembre. La prima data utile potrebbe essere l’8 dicembre, giorno ancora da confermare secondo la Repubblica sulla base dell’andamento della pandemia di Coronavirus. Gli ultimi dati porterebbero maggiore fiducia nell’esecutivo per spingere su maggiori aperture con il nuovo Dpcm, a cominciare dai negozi fisici che proprio dal cashback natalizio potrebbero ricevere una spinta ai consumi. come funziona il cashback di Natale come anticipato dalle bozze di regolamento del Mef, il meccanismo prevede un rimborso del 10% fino a 150 euro per spese a dicembre per almeno 10 acquisti. I rimborsi arriveranno ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Il piano del governo per l’introduzione di undirischia di partire in ritardo, essendo previsto per i primi giorni di dicembre. La prima data utile potrebbe essere l’8 dicembre, giorno ancora da confermare secondo la Repubblica sulla base dell’andamento della pandemia di Coronavirus. Gli ultimi dati porterebbero maggiore fiducia nell’esecutivo per spingere su maggiori aperture con il nuovo Dpcm, a cominciare dai negozi fisici che proprio dalnatalizio potrebbero ricevere una spinta ai consumi.funziona ildianticipato dalle bozze di regolamento del Mef, il meccanismo prevede undel 10% fino a 150per spese a dicembre per almeno 10 acquisti. I rimborsi arriveranno ...

