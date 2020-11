Latina | rapine e aggressioni ‘vigliacche’ a bambini e anziani | arrestato 35enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 novembre 2020) Un’aggressione vigliacca, che aveva suscitato sdegno e scalpore, la rapina perpetrata ieri pomeriggio aai danni di una donna quasi novantenne. La signora era finita in ospedale presso l’ICOT dicon un femore fratturato, che ha richiesto una delicata operazione chirurgica. Questa la diretta conseguenza dello scippo subito dall’anziana in via Carlo da Sezze, quando un giovinastro alto e robusto non aveva esitato a scaraventarla violentemente a terra pur di impossessarsi della sua borsa. La vittima, pensionata di ottantasette anni, era appena uscita dalla mensa della Caritas dove ancora svolge attività di volontariato. Le indagini Gli uomini della Questura, imbastito il lavoro di intelligence a partire dalle prime frammentarie descrizioni e grazie all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona della ...