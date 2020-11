Il Principe cerca moglie 2 | il sequel dello storico film con Eddie Murphy arriverà a marzo su Amazon Prime

(Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo più di 30 anni dal successo dilagante del primo, prestoilde “Il”, l’esilarante commedia con protagonistie Arsenio Hall. Ildel 1988 vedevanel ruolo delAkeem, che lascia la (immaginaria) nazione africana di Zamunda indi unanel Queens, a New York. Insieme a lui c’è il suo fidato amico Semmi, interpretato da Arsenio Hall. Mentre i due trascorrono la loro vita a New York senza le ricchezze a cui sono abituati, ilAkeem incontra e si innamora di Lisa (Shari Headley), trovando quella partner intelligente e alla pari che stava ...

